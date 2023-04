I nuovi e i vecchi successi di Ron a Monopoli

Sabato 6 maggio al teatro Radar di Monopoli (Ba) l’associazione “Il tassello mancante”, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli, proporrà una tappa del

“Sono un figlio live tour” di Ron. Il noto cantautore dalle origini pugliesi, che ha debuttato con il nome di battesimo, Rosalino, a 16 anni al Festival di Sanremo nel 1970 in coppia con Nada cantando “Pa’ diglielo a Ma’” , dopo la calorosa accoglienza riservata dalla critica edal pubblico alla pubblicazione, lo scorso settembre, del suo nuovo progetto, da marzo sta girando l’Italia con questa tournée che prende il nome da questo album e fa ancora una volta tappa in Puglia, esibendosi anche nel barese. “Cantare dal vivo è la cosa che amo di più in assoluto – ha dichiarato l’artista – perché mi sento sempre libero di dire e suonare quello che mi piace di più. Quest’anno poi c’è la novità che oltre ai brani della mia storia potrò finalmente cantare quelli del mio nuovo progetto discografico” Per presentare le sue nuove canzoni Ron ha scelto la dimensione teatrale che contribuisce a dare risalto a i singoli contenuti nel disco come “Abitante di un corpo celeste”, “Più di quanto ti ho amato”, “Sono un figlio” e il recente “I gatti”, che sono stati proposti in radio in questi ultimi mesi e altri, tra cui “Diventerò me stesso” e “Questo Vento”, che confermano la personalità sensibile e raffinata di un indiscusso protagonista della musica d’autore del nostro Paese.

Naturalmente nella scaletta non mancheranno i classici del repertorio di Ron, da “Joe Temerario” a “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, da “Tutti quanti abbiamo un angelo” a “Non abbiam bisogno di parole”, solo per citarne alcuni. Saranno anche eseguiti brani scritti per colleghi come “Piazza Grande” e anche canzoni che l’artista ha raramente proposto dal vivo, come “Palla di cannone”, cover di “Cannonball” di Damien Rice e “Mi sto preparando” cover di “I’m getting ready” di Michael Kiwanuka dall’album “Way Out” del 2013. Come sempre accade negli appuntamenti organizzati dall’associazione Il tassello mancante, costantemente vicina al mondo del sociale, parte del ricavato sarà devoluto all’AIL sezione di Bari.