Margherita di Savoia, trovato cadavere con foro sul cranio

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella tarda mattinata di oggi a Margherita di Savoia, nel nord Barese. A notare i resti scheletrici è stato un gruppo di ragazzi che stava facendo una passeggiata in zona porto canale, area finale del porto. Indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Foggia. Sul posto anche il medico legale dell’istituto di medicina legale di Foggia che sta compiendo l’ispezione cadaverica da cui sarebbe emersa la presenza di un foro sul cranio sulla cui natura sono in corso accertamenti.

Potrebbe appartenere a un uomo, alto circa un metro e 70, il cadavere. Secondo quanto apprende l’Ansa, la vittima indossava intimo e pantaloni di colore scuro e scarpe da ginnastica di taglia verosimilmente 42. Le operazioni di recupero sono durate alcune ore e sui resti scheletrici che, con ogni probabilità, sono stati portati dal mare sarà effettuata l’autopsia così come disposto dalla Procura di Foggia che coordina le indagini dei carabinieri. Dallo studio di prelievi di tessuti, dalle analisi antropologiche-forensi e da altri esami approfonditi sarà possibile risalire ad alcuni dati della vittima e raccontare con precisione cosa le è accaduto, dove e quando. Dai referti autoptici dipenderà anche la definizione dell’ipotesi di reato per cui procedere. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Barletta sono intervenuti i militari della Sis, la Sezione investigazioni scientifiche.