A Bitonto “Liberalamente”: musica nel ponte della Liberazione

Lunedì 24 aprile a Le chiavi di Davide di Bitonto (Ba) si terrà l’evento “Liberalamente” organizzato da La fabbrica del Beat, un festival underground con la partecipazione di Maskk del

collettivo Kernel Panik, realtà storica della scena techno nazionale, oltre a numerosi artisti locali, che avranno modo di esprimersi con un sound system di 50 kw. Di origine italiana, ma attivo in tutta Europa è Maskk, il quale si è avvicinato alla scena musicale nella metà degli anni ’90 e grazie allo sviluppo della scena elettronica in Italia si è avvicinato al circuito dei teknnival. Nel1998 ha fondato il “sound against system Kernel Panik”, che dopo poco tempo lo ha portato a viaggiare attraverso tutt’Europa fino ad arrivare nel continente sudamericano, proponendo i suoi set di fronte a migliaia di persone. Nel 2006, infatti, parte con Kernel Panik e Dropin Caravan per la epica “SouthSide Mission”. Un tour di oltre un anno tra Argentina e Brasile, nel quale ha avuto modo di incontrare nuova gente e culture differenti, organizzando party in luoghi improbabili, vivendo tra la strada, le favelas, le spiagge e le città sudamericane e condividendo la propria esperienza con persone e luoghi indimenticabili.

Con questo importante artista, in questo festival che si svolge in occasione del ponte della Liberazione e che durerà 17 ore, dalle 17 alle 10 del martedì, si esibiranno i dj locali. Tra questi ci sarà Mikmoog, nome noto del panorama underground pugliese resident de La Fabbrica del Beat, che proporrà un set nel quale proporrà vari generi musicali, dalla acidcore alla damp, toccando tutti i rami dell’elettronica, anche la psytrance. “Abbiamo organizzato una grande festa – ha spiegato Michele Sciacovelli, alias Mikmoog – dedicata a tutti gli amanti della techno. In occasione della presenza di Maskk utilizzeremo un sound system importante attraverso il quale tutti i dj avranno modo di esprimersi al meglio”. In consolle si alterneranno anche Kris Panik, Yantrik, Fvkto, Virzillo, Asmod e Akaburzum.