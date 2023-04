Bari, aggressione in ospedale: ferita una guardia giurata

Una guardia giurata in servizio nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Bari è stata aggredita da un paziente psichiatrico ed ha riportato ferite ritenute guaribili in sette giorni. L’episodio, avvenuto qualche giorno fa, ma di cui si è venuti a conoscenza solo oggi, è stato confermato all’ANSA dall’Asl Bari. A evitare il peggio sarebbe stato il pronto intervento di alcuni medici e infermieri presenti. La guardia giurata, infatti, sarebbe stato sorpresa dal paziente e colpita alle spalle con un paio di pugni senza alcuna motivazione. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era stato già visitato da un medico specialista e non si era reso necessario il ricovero.