Ancora vandali in città. Dopo le denunce da San Girolamo e Japigia, ieri è stato il turno dell’Umbertino.

‘Ancora atti di vandalismo ad auto in sosta nell’Umbertino (via Imbriani angolo via Abbrescia) – scrivono dal comitato di residenti – Gesto ancor più odioso in quanto commesso ai danni di vettura con esposto contrassegno di diversamente abile”.

Una escalation di danni senza fine, i residenti chiedono più controlli soprattutto nelle ore serali.