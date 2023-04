Bari, apertura straordinaria del mercato di Carbonara: ecco quando

Bancarelle aperte al pubblico anche nella giornata di domani, martedì 25 aprile, nel mercato di via Vaccarella, a Carbonara. È quanto deciso dalla ripartizione sviluppo economico che ha firmato in data odierna l’ordinanza che autorizza il normale svolgimento del mercato settimanale di merci varie, nonostante la giornata festiva.

La decisione arriva in seguito alle richieste effettuate negli scorsi giorni dalle associazioni di categoria UGL Terziario e FIVAG Cisl. Obiettivo, non perdere una giornata di lavoro che, proprio in virtù della festività, potrebbe vedere un aumento di afflusso.

Foto repertorio