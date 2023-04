Bari, “crateri” fuori dal mercato dell’ex Manifattura: “E’ pericoloso”

“A rischio la pubblica incolumità all’ingresso del mercato dell’ex Manifattura”. A denunciarlo Luigi Cipriani, segretario del “Movimento Riprendiamoci il Futuro” fortemente preoccupato per le condizioni in cui verte il tratto di via Ravanas a tal punto da voler inviare una diffida al sindaco di Bari, Antonio Decaro, all’assessore ai Lavori Pubblici e, più in generale al comune.

“Urge intervenire al più presto – sottolinea Cipriani – è importante al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica salute a cui vanno incontro quotidianamente, ignari, i cittadini: pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti che devono accedere o uscire dal mercato dell’ex Manifattura. Si precisa che – conclude Cirpiani – se entro 15 giorni dalla segnalazione tali vistose voragini non saranno ripristinate a regola al fine di tutelare la pubblica incolumità, sarò costretto a presentare un esposto di denuncia presso la Procura della Repubblica nel quale sarà chiesto di valutare una eventuale condotta colposa e omissiva da parte del Comune di Bari, in quanto ente responsabile della viabilità del Mercato ex Manifattura”.