Bari, giochi e modellismo: all’Expolevante spazio ai piccoli

Creazioni sorprendenti, giochi, grattacapi e modellini ricercati arricchiscono il settore del Game e modellismo, allestito nell’area 216 di Expolevante dove decine di espositori, dai collezionisti ai gamers, sono pronti a lasciare senza parole non solo gli appassionati del settore, ma anche chi voglia avvicinarsi per la prima volta al mondo cosiddetto nerd. All’interno dell’area dedicata a questo settore, tra i modellini più affascinanti, si può ammirare lo Spit Fire, rappresentazione in scala dell’aereo, utilizzato nella Seconda Guerra Mondiale dall’aviazione inglese, e che contava su un’apertura alare di due metri. All’interno dello stesso stand, è esposto anche l’esemplare dell’Extra 300, un velivolo acrobatico realizzato in Germania con un’apertura alare di 2 metri e mezzo.

Tra gli stand di questo spazio espositivo, grande attenzione viene riservata al pubblico dei più piccoli. Puglia Brick ha allestito infatti due aree gioco, una destinata ai più grandi e l’altra per i bambini tra i 2 e i 3 anni, con mattoncini di forma più grande pensati per evitare di essere ingeriti e per essere utilizzati in totale sicurezza. E infatti, tante sono le creazioni partite da zero all’interno di questo stand, come il Goku che lancia la Kamehameha, che rappresenta il protagonista della serie manga e animata intento a sferrare il suo colpo più celebre. Gli spettatori possono anche assistere allo spettacolo del Parco giochi Lego, totalmente creato con mattoncini e motorini Lego e che replica tutte le attrazioni principali di un’area ludica, tra cui una ruota panoramica di circa mezzo metro di altezza. L’ambiente destinato al gioco ospita un’area dedicata ai giochi da tavolo, dove ci si può approcciare anche a quelli meno noti, come Quixo, Quoridor, Quarto e Klask. Pc e console sono posizionati per intrattenere il pubblico con giochi digitali e virtuali, offrendo la possibilità di cimentarsi con le ultime novità del mercato del game. Gli espositori torneranno nel quartiere fieristico dal 27 al 28 maggio con il Levante For, un’opportunità unica per celebrare tutte le forme di intrattenimento più pop: dai fumetti ai videogiochi, dalla musica alla tecnologia del cosplay e della cultura pop. Molte saranno le zone dedicate al fumetto e al gioco in ogni sua forma: digitale, analogico, virtuale. Esporranno anche le principali case editrici di gioco da tavolo e verranno organizzati contest originali, come quello della danza k-pop. L’evento richiamerà centinaia di appassionati del settore da tutta Europa, assieme ai giochi di ruolo dal vivo, alle rievocazioni storiche e all’area palco dedicata alla musica nerd, quella dei principali cartoni animati, film e serie tv.