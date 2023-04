Bari, si apre la sagra di San Nicola: tanta gente per i primi eventi

Domenica 23 aprile si è tenuta la processione dei resti lignei della cassetta della Traslazione. Dalle 17 il corteo di fedeli accompagnato dal priore Giovanni Distante è partito dalla Basilica per i vicoli del centro storico, per rientrare in Basilica dove alle 19 e 30 si è tenuto lo spettacolo della rievocazione della Traslazione secondo la versione di Niceforo. Regia di Antonio Minielli con la partecipazione della compagnia teatrale “FormeDiTerre” e “Satyrion”; delle Associazioni: “Militia Sancti Nicolai”, “I Marinai della Traslazione”, “Araldi di San Tommaso” (Mottola-TA). Grande partecipazione per i due eventi.

L’appuntamento successivo è per il 28 aprile per il sorteggio dei motopescherecci che trasporteranno il quadro e la statua del Santo il 7 e l’8 maggio. (Foto facebook sagra San Nicola)