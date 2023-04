Bilancio banca Popolare Bari, perdita ridotta a 45 milioni

Perdita di esercizio ridotta da 45.339.609 euro a 170 milioni. È quanto emerso dall’assemblea ordinaria degli azionisti della Banca Popolare di Bari (Gruppo Mediocredito Centrale) che ha approvato in data odierna il bilancio 2022 e il riporto a nuovo della perdita di esercizio, con il voto favorevole del 99,999% del capitale sociale intervenuto.

L’assemblea, secondo quanto emerso in una nota, ha inoltre approvato, con la stessa maggioranza, le politiche di remunerazione e incentivazione per l’esercizio 2023 prendendo atto, inoltre, dell’informativa in merito all’attuazione delle politiche per l’esercizio 2022. Inoltre, infine, l’assemblea ha deliberato il posticipo ad una successiva assemblea che sarà convocata dal Consiglio di amministrazione, inerente alla la nomina del Cda e del Collegio Sindacale decidendo quindi in favore della “prorogatio medio tempore dei componenti degli Organi attualmente in carica sino all’accettazione dell’incarico da parte dei componenti di nuova nomina”.