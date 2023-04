Moto contro auto a Cerignola, muore giovane centauro

Moto contro auto nel Foggiano, muore un 20enne. È accaduto nella serata di ieri, in via Tratturello Regio di Bovino, nei pressi dell’uscita di un’area di servizio situata alla periferia di Cerignola. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, il giovane centauro si trovava a bordo della sua motocicletta quando si è scontrato con una Ford Fiesta che viaggiava in senso opposto.

Il ragazzo, in seguito all’impatto violento, è uscito fuori strada andando a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. Inutili i tentativi di soccorso, per il ragazzo, morto poco dopo all’ospedale Tatarella di Cerignola, non c’è stato nulla da fare.

Foto repertorio