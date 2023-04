Tentato rapimento di un bimbo di 9 anni a Fiumicino, caccia all’uomo

Momenti di paura a Fiumicino, in provincia di Roma, dove si è consumato un tentativo di rapimento di un bambino. Un uomo, di circa 50 anni, è entrato nel giardino di una abitazione e dopo avere preso in braccio il bambino di 9 anni ha cercato di portarlo verso la sua auto. Il piccolo si è però divincolato e ha cominciato ad urlare. A quel punto l’uomo si è dato alla fuga. La mamma del piccolo è quindi intervenuta raggiungendo il bimbo e allertando il 112. Sull’episodio indagano i poliziotti del commissariato di Fiumicino.I fatti in via Arsia. L’uomo è fuggito ed è riuscito a dileguarsi, ma adesso è ricercato dalla polizia del Commissariato di Fiumicino. Tanta la paura ora nella zona con le famiglie che chiedono più controlli per garantire sicurezza ai piccoli della zona.