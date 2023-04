25 aprile a Bari, Decaro: “Festa di tutti, non di parte”

“Il 25 aprile è un appuntamento con la storia, la storia di un popolo che ha resistito e ha sconfitto il fascismo. I rappresentanti delle istituzioni italiane devono ricordare e celebrare questa giornata non come una festa di parte, ma come una festa di tutti. La festa di un paese libero e unito in cui le forze armate sono un presidio di pace e democrazia”. Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro, presente al Sacrario militareSacrario militare dei Caduti d’oltremare per le celebrazioni della Festa della Liberazione.

“Dobbiamo riconoscere i semi dell’odio che ritorna – continua Decaro – con le bombe in Europa, con le parole che opprimono, con leggi che discriminano. Nel nostro 25 aprile rinnoviamo il nostro appello alla pace, a praticarla con coraggio, a interrompere le ostilità, a ritirare le truppe d’invasione in Ucraina. Festeggiamo tutti i 25 aprile, quelli di ieri e quelli di oggi, conservando il ricordo di cos’è stata la guerra. Non per un semplice esercizio, ma perché sia una pratica quotidiana di quello che ci ha insegnato la Resistenza”.