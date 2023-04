Bari, a Palese campagna soffocata dai rifiuti: “Uno scempio”

Ancora nessuna tregua nelle campagne di Palese che, giorno dopo giorno, diventano sempre più vere e proprie discariche a cielo aperto. Dopo la denuncia effettuata dal presidente del Consiglio comunale, Michelangelo Cavone che aveva richiesto un tavolo tecnico immediato lo scorso 11 aprile, non si fermano le segnalazioni da parte dei residenti in merito alle condizioni di diverse vie limitrofe. L’ultima arriva in particolare da via Lepore, strada situata alla periferia del quartiere, direttamente collegata a via Gabriele D’Annunzio, che conduce all’aeroporto.

Dai residui di cantieri edili a bustoni pieni di rifiuti indifferenziati, ma non solo. Ultimamente, evidenziano i residenti, aumenta il numero di elettrodomestici abbandonati sia in strada, sia più spostandosi verso l’interno. “Migliorano le condizioni meteo e la gente sembra quasi lasciarsi ispirare e – sottolinea una residente – al posto di godersi la campagna per una bella passeggiata, la utilizzano come discarica. E’ uno scempio, non se ne può più”.

Basta percorrere la stradina in questione per rendersi conto della situazione: nel giro di pochi metri ci sono tre frigoriferi abbandonati sul ciglio, uno dei quali, è stato anche incendiato. “Non ci preoccupa solo la presenza dei rifiuti – prosegue la residente – questa campagna è spesso luogo di passeggiate, non solo da persone, ma anche da animali domestici come gatti o cani. Se per sbaglio si chiudessero all’interno dei frigoriferi abbandonati?. La gente non si rende conto della pericolosità dei propri gesti, quando basterebbe smaltire i rifiuti seguendo le norme, evitando così di mettere in pericolo la salute delle persone e di inquinare l’ambiente. Ci sono delle giornate in cui ci risvegliamo con odori nauseabondi, molto spesso si tratta di roghi accesi proprio per smaltire i rifiuti. E’ davvero assurdo ed è necessario intervenire. Le sole denunce non bastano più” – sottolinea.

Si tratta di una problematica che riguarda diverse zone del quartiere, ma non solo. Una delle soluzioni più volte proposta dalle istituzioni sarebbe quella di portare i proprietari a delimitare le aree, ma i residenti non sono d’accordo. “Il lato positivo di vivere in campagna è quello di poter godere a pieno degli spazi – ha detto infine – i bambini, ma anche noi adulti, spesso ci perdiamo in lunghe passeggiate. Siamo grati ai proprietari per non aver chiuso gli spazi. La soluzione non è togliere qualcosa di bello a chi rispetta l’ambiente, ma è punire gravemente chi non lo fa mettendo a rischio la salute e deturpando il territorio” – conclude.