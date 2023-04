Bari, all’Expo protagonista anche la sicurezza stradale

L’ultima giornata di Expolevante 2023 si è aperta all’insegna della passione per le auto.

Per la prima volta a Expolevante 2023, in veste congiunta con il Coni, ha partecipato anche il Comitato Regionale degli Automobile Club della Puglia (Aci). Tanti gli eventi e le attività organizzate all’interno degli spazi della Fiera del Levante. Mostre fotografiche, video di eventi sportivi, storici e gare automobilistiche, esposizioni di due prototipi di auto da corsa (realizzati dalla ditta RAV Srl di Brindisi), esibizioni di guida sportiva su circuito kart, simulatori di guida Ready2Go e informazioni sui principali comportamenti da tenere in caso di emergenza o sinistro stradale.

All’ingresso della fiera un carro di soccorso ACI Global, è stato a disposizione dei visitatori per fornire informazioni oltre ad uno stand con la presentazione di offerte assicurative, compresa la polizza per i ciclisti. Ogni giorno inoltre negli stand espositivi 12/13 del padiglione 90 sono stati effettuati corsi di educazione stradale, sulla fruizione degli attraversamenti pedonali e sul corretto uso delle bici e dei monopattini. I visitatori infatti sono stati coinvolti in simulazioni di sicurezza stradale. Nell’area esterna 85/89 è stata realizzata una mostra statica di vettura da gara, di prototipi e veicoli storici.