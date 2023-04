Bari, guerra agli incivili dei rifiuti: 470 multe con le fototrappole

Nei primi tre mesi del 2023 le 15 fototrappole del Comune hanno permesso di emettere 470 multe da 300 euro, soprattutto nei confronti di automobilisti “esperti” nel lancio del sacchetto dal finestrino. Di queste 470, 97 hanno invece riguardato i “pendolari” dei rifiuti: residenti di altri comuni che vengono a Bari a gettare l’immondizia.

Per quanto riguarda la mappa dei quartieri, delle 470 multe 132 sono state emesse tra Japigia e Sant’Anna. Secondo posto per Torre a Mare con 120 sanzioni. A seguire 68 multe in zona Mungivacca, 44 tra Poggiofranco, Picone e San Pasquale, 31 a Carbonara, Ceglie e Loseto, 31 a San Pio, Palese e Santo Spirito, 28 tra il Libertà e Stanic e 16 al San Paolo.

Per quanto riguarda comunque il numero complessivo degli abbandoni dei rifiuti, si registra una diminuzione. A fronte di 252 abbandoni in febbraio, di cui 110 nelle zone centrali (Libertà – Murat), e di 263 abbandoni a marzo, di cui 120 nelle zone centrali, sino al 20 aprile sono stati registrati 117 abbandoni, di cui 42 nelle zone centrali. Se i dati dei primi 20 giorni di aprile fossero confermati, a fine mese si potrebbe registrare un numero di abbandoni decisamente inferiore rispetto a febbraio e marzo, con una riduzione tendenziale di oltre il 30%.