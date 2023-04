Grandi eventi a Bari. Decaro: “Mi scuso per i disagi ai residenti”

“In questi giorni la città è attraversata da migliaia di turisti che vengono a visitarci da più parti del mondo e per il prossimo weekend già il 97% delle strutture registrate sul portale Booking è prenotato”. A parlare è il sindaco Antonio Decaro sui social.

“Dobbiamo migliorare i servizi e l’offerta culturale cittadina e cercare di accoglierli con professionalità e senso dell’ospitalità senza perdere la nostra identità nei luoghi e nella cultura – continua – Ormai il turismo è diventato una leva economica per la nostra città e dobbiamo stare attenti a non sprecare questa grande opportunità che ci siamo conquistati in questi anni. So che a volte in nome di questa accoglienza i residenti vivono dei disagi e di questo mi scuso con l’impegno di stare più attento nell’organizzazione dei prossimi eventi”, conclude.