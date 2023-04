Malore durante una festa di paese a Taurisano, muore 57enne

Un uomo di 57 anni è morto ieri sera a Taurisano dopo un malore mentre per strada, tra balli e musica prendeva parte ai festeggiamenti in onore della Madonna di Leuca. L’episodio è avvenuto sulla strada che conduce a Presicce-Acquarica. A nulla à valso il pronto intervento dei sanitari del 118 che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto è arrivata anche una pattuglia del locale Commissariato di Polizia. Accertati i fatti il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari.