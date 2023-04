Successo ExpoLevante a Bari, 80mila visitatori

Bilancio più che positivo per Expolevante 2023 che si è confermata una delle fiere internazionali più importanti del Mezzogiorno specializzata nello sport, nel tempo libero e nello smart mobility.

Inaugurata sabato 22 aprile e terminata mercoledì 25 aprile, i suoi numeri parlano chiaro. Nei quattro giorni della manifestazione il bilancio è di quasi 80mila visitatori, contro i 50mila della precedente edizione, quasi 20mila presenze al giorno, oltre il 50 per cento in più di presenze rispetto all’edizione dell’anno scorso.

La copertura social invece è stata di oltre un milione di utenti raggiunti tra Facebook e Instagram. Numeri positivi a cui si aggiunge la soddisfazione anche degli oltre 400 espositori. Complice, il lungo ponte del 25 aprile e le temperature più primaverili, le famiglie hanno trascorso intere giornate affollando il quartiere fieristico.

“La riuscita della manifestazione conferma ancora una volta il rinnovato entusiasmo dei baresi e non solo per questo evento tanto atteso in primavera – dichiara il presidente di Nuova Fiera del Levante Alessandro Ambrosi. Ė stata un’occasione per stare insieme, fare comunità, per crescere tra eventi, gare, esibizioni e intrattenimento.

Pur essendo una fiera generalista e non di settore ha avuto un grande riscontro di pubblico e questo ci rende soddisfatti. Questo era il nostro obiettivo. Infine è mio dovere ringraziare gli espositori, i visitatori e coloro che hanno reso possibile la realizzazione di Expolevante che quest’anno ha puntato la sua attenzione anche su settori nuovi come la Nautica o il Game e il modellismo o settori strategici come quello della smart mobility con uno sguardo attento alle città del futuro”.