Tripadvisor: è caccia alle recensioni ‘fake’. Sono il 4% del totale

Nel 2022 TripAdvisor ha rintracciato il 4% (ovvero 1,3 milioni) di recensioni fake sulle circa 30 milioni online. Così come rilevato dal suo ultimo Review Transparency Report, pubblicato ogni due anni, l’azienda ne ha però bloccato il 72% ben prima della loro pubblicazione, il 5% in più rispetto al 2020. Inoltre, il metasearch ha rimosso dalla piattaforma più di 24mila recensioni associate a società a pagamento: quasi la metà provenienti da India, Russia, Stati Uniti, Turchia, Vietnam e anche dall’Italia.

Nel 2020, Tripadvisor ha ricevuto oltre 26 milioni di recensioni da parte di viaggiatori di tutto il mondo, la maggior parte delle quali rivolte a ristoranti e hotel, rispettivamente 12 e 8 milioni. Quasi la metà dei commenti (il 54,1%) sono stati geolocalizzati in Europa, seguita dal Nord America, che ne ha raggruppati circa 6,5 milioni (il 23,5%).

Tripadvisor ha sottolineato che dalla piattaforma ha poi espulso 20.299 mila iscritti per non aver rispettato gli standard e ha preso provvedimenti contro 34.605 organizzazioni per “comportamento fraudolento”. L’azienda ha inoltre dichiarato che, nella caccia alle fake news e grazie ad un algoritmo benigno, nel 2020 ha interrotto il 67,1% delle recensioni di frodi prima che raggiungessero il grande pubblico sulla piattaforma.