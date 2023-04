Bari, al Politecnico un pomeriggio di grande architettura

Un pomeriggio di grande architettura. Due gli eventi in programma mercoledì 26 aprile nel dipartimento di Architettura Costruzione e Design del Politecnico di Bari. Alle 15.30 firma del protocollo di intesa tra il dipartimento ArCoD del Poliba e Ordine degli Architetti Ppc provincia di Bari per la divulgazione valorizzazione dell’architettura del ’900; a seguire, alle 16.30, nell’Aula Magna del dipartimento, lectio magistralis dell’architetto tedesco di fama internazionale Max Dudler, organizzata all’interno del programma dello Stone Landscapes Festival.

Architetti Ppc provincia di Bari e Poliba fanno squadra Divulgare la conoscenza dell’architettura del ‘900, tutelarne le opere come interesse pubblico, divulgare studi, ricerche e ogni attività di progresso tecnologico e di innovazione, utile a promuovere processi di salvaguardia e valorizzazione del territorio e del suo patrimonio architettonico. È l’impegno con il quale ordine degli Architetti Ppc Provincia di Bari e dipartimento di architettura Costruzione e Design (ArCoD) del Politecnico di Bari sottoscriveranno mercoledì 26 aprile alle 15.30 un protocollo d’intesa, consolidando così una collaborazione tra i due enti, fondata su interessi e campi di lavoro comuni.

“C’è così tanta architettura del ‘900 in Puglia –ribadisce Mimmo Mastronardi, presidente dell’Ordine degli architetti PPC della provincia di Bari – che rappresenta la storia, le trasformazioni del tessuto sociale, politico ed economico delle comunità di appartenenza che meriterebbe di assere valorizzata. Se con questo protocollo, riusciremo a restituire ai territori la memoria di spazi dimenticati, di architetti le cui opere aiutano a leggere il nostro passato recente, grazie agli archivi e al patrimonio esistente, avremo centrato il nostro obiettivo”.

Viva soddisfazione esprime anche il Direttore del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Bari, Carlo Moccia, che ribadisce l’importanza di fare ricerca sul patrimonio architettonico al fine di restituire alle comunità pratiche virtuose attraverso cui i territori possono esprimere la qualità del costruito e dell’ambiente urbano. “Questo accordo, – afferma Antonio Labalestra responsabile scientifico del protocollo per il Poliba insieme all’architetto Danilo Stefanelli per l’Oappc provincia di Bari – oltre a ribadire le sinergie già in essere tra i due enti, sancisce la rispettiva convergenza verso l’importanza di predisporre strategie allargate e condivise per la conoscenza e la diffusione dell’Architettura del ‘900 nella nostra Regione, con particolare attenzione allo studio degli archivi e dei giacimenti di fondi e documenti originali ivi contenuti”.

“Il protocollo, – aggiunge Stefanelli – di durata triennale e rinnovabile anche grazie ad un sempre maggiore cooperazione di enti pubblici e privati operanti sul territorio, vuol anche essere una opportunità di scambio e di contaminazione tra differenti competenze sui temi cari alle comunità di riferimento che animano i territori e fruiscono le loro

trasformazioni”.

Tra le attività previste dall’intesa la co-organizzazione di eventi, ricerche, tesi di laurea volte alla conoscenza e alla diffusione dell’architettura del ‘900, degli archivi di architettura e degli architetti pugliesi del XX secolo. La convenzione, inoltre, è finalizzata alla diffusione dei risultati attraverso eventi di formazione utili, non ultimo, alla formazione continua obbligatoria degli iscritti all’ordine.

Alle 16.30 nell’Aula Magna “Domus Sapientia” nel Dipartimento ArCoD, Politecnico di Bari seguirà la Lectio Magistralis dell’architetto tedesco Max Dudler nato nel 1949 a Altenrhein, in Svizzera, organizzata nell’ambito del programma dello Stone Landscapes Festival. Il Festival è uno dei progetti vincitori della seconda edizione di Festival Architettura, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura per sostenere, promuovere e

valorizzare l’architettura contemporanea italiana attraverso manifestazioni culturali destinate a un pubblico esteso.