Bari, incidente in tangenziale: lunghe code in direzione sud

Ancora un incidente sulla tangenziale. È accaduto poco fa, in particolare in direzione sud, all’altezza tra l’uscita di Poggiofranco e Carrassi. Ancora ignote le dinamiche dell’accaduto. La Polizia Locale segnala lunghe code e disagi al traffico consigliando inoltre di prestare attenzione e prevedere percorsi alternativi.

In mattinata, dopo quello avvenuto nella notte sulla strada che collega Modugno a Bitonto, che ha visto 4 giovani perdere la vita, si erano verificati altri due incidenti, uno sempre sulla SS16, in direzione nord, l’altro sulla ss100, verso Bari, a causa di un sinistro tra gli svincoli per Brindisi e Foggia.

Foto repertorio