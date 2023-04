Casinò e vacanze: 5 idee per abbinare divertimento e relax

Per chi ama divertirsi tentando in modo responsabile la fortuna esiste la possibilità di abbinare il divertimento ai tavoli da gioco al relax delle vacanze soggiornando in località particolarmente interessanti dal punto di vista turistico. Vediamo quindi quali sono le possibilità più intriganti a tal riguardo.

# 1 – Monte Carlo

Monte Carlo (spesso indicata come Montecarlo) è la zona più centrale della città-Stato del Principato di Monaco, di cui costituisce uno dei quattro tradizionali quartieri. Fra le varie attrazioni del principato si può certamente segnalare il Grand Théâtre di Monte Carlo che di fatto è una sorta di “miniatura” dell’Operà di Parigi. Sicuramente interessante è anche la Città Vecchia di Monaco (Monaco-Ville), una zona particolarmente elegante. Merita certamente una visita il Palazzo dei Principi (Le Palais des Princes de Monaco) al centro della città. Il vero simbolo di Monte Carlo è comunque il Casinò che merita una visita anche se non si intende giocare.

# 2 – Venezia

Quando il tema è casinò e vacanze, non può certo mancare Venezia, una meraviglia che tutto il mondo ci invidia; sterminato l’elenco delle cose da vedere: Canal Grande, Piazza San Marco e la Basilica, il Ponte dei Sospiri, il Ponte di Rialto, Murano, Burano, l’Arsenale, il teatro La Fenice e tantissimo altro. Bellissimo anche il casinò, fondato nel lontano 1638, cosa che lo rende la sala da gioco più antica al mondo. L’offerta dei giochi è vastissima: blackjack, Texas Hold’em Poker, roulette francese, Punto Banco, Chemin de Fer, slot machine e via discorrendo.

# 3 – Madrid

Altra meta turistica degna di nota è Madrid; come nel caso di Venezia, anche nella capitale spagnola c’è tantissimo da vedere per il turista: il Palazzo Reale, il Museo del Prado e il Museo Nacional Reina Sofía, il mitico stadio Stadio Santiago Bernabeu, il Parco del Ritiro (che è il polmone verde della città), il Mercato del Rastro e moltissimo altro ancora. Per quanto riguarda i casinò, si devono segnalare il Casinò Gran Madrid – Colon e il Casinò Gran Via; in entrambi l’offerta di giochi è particolarmente vasta: baccarat, blackjack, roulette, Punto Banco, Caribbean Poker, slot machine ecc.

# 4 – Baden-Baden

Vacanze in una bellissima città termale con un casinò di grande fama? La scelta non può che cadere sulla tedesca Baden-Baden che nel 2021 è stata dichiarata patrimonio dell’umanità UNESCO nella lista delle Grandi città termali europee. Il Casinò della città, risalente al 1824, è una vera e propria opera d’arte, lussuosa ed elegante, all’interno della quale è possibile sbizzarrirsi con un’ampia varietà di giochi.

# 5 Città di San Marino

Città di San Marino è uno dei nove Castelli (regioni) della Serenissima Repubblica di San Marino, la più antica repubblica esistente al mondo (301 d.C.) il cui centro storico è patrimonio UNESCO. La Repubblica di San Marino è anche il terzo Stato più piccolo del continente europeo. A dispetto della sua ridotta estensione, San Marino ha tantissimo da offrire ai suoi visitatori fra cui le sue tre bellissime torri medievali, simbolo della città, che si trovano sul monte Titano, il più alto rilievo di questa Repubblica. Molto noto anche il suo casinò che ha diverse sale da gioco nelle quali è possibile divertirsi con una grande quantità di giochi come la Fair Roulette, il blackjack, il Mini Punto Banco, le slot machine e tanto altro.