In Puglia il tour M5s con Roberto Fico: due giorni di incontri

Due giorni di incontri con i cittadini per parlare di autonomia differenziata, Superbonus, e legalità: tre temi che verranno approfonditi nel corso degli incontri di giovedì 27 e venerdì 28 aprile in Puglia. Un’agenda ricca di appuntamenti che vedrà la partecipazione di rappresentanti M5S anche delle istituzioni locali e di Roberto Fico, presidente del Comitato di garanzia M5S, e già presidente della Camera dei Deputati accompagnato nel tour dal senatore e vicepresidente del M5S Mario Turco, dal deputato e coordinatore regionale Leonardo Donno, dai coordinatori provinciali e dagli eletti del Movimento.

Prima tappa a Brindisi, giovedì 27 alle ore 10.30, con la passeggiata al Mercato settimanale insieme al candidato sindaco M5S Roberto Fusco, seguita alle ore 12 dall’incontro con la lista M5S al Comitato elettorale in Corso Garibaldi 80. Nel pomeriggio, a Ostuni alle 16.30, l’incontro pubblico sulla Legalità con la lista M5S e coalizione, in piazza Italia, angolo via Diaz. Seguiranno alle 18.30 l’incontro con i candidati M5S e coalizione a Surbo (LE) presso il Comitato elettorale, in via Vittorio Emanuele 79, e alle 19.30 l’incontro pubblico sull’Autonomia differenziata a Castromediano (LE) nel Parco Adele Savio di Bernstiel, in via Giuseppe Saragat.

Gli appuntamenti riprendono nella seconda giornata, venerdì 28 aprile a Taranto, dove si terrà l’incontro pubblico sull’autonomia differenziata presso la Cittadella delle imprese, Sala Monfredi in viale Virgilio 152. Il secondo incontro pubblico a Crispiano (TA) a supporto del Sindaco M5S Luca Lopomo: appuntamento in piazza Madonna della Neve, 3 alle 12:30.

La terza tappa su “Superbonus e buona economia” che vedrà anche la partecipazione del candidato sindaco M5S Michele Loporcaro, si terrà ad Altamura alle 16.30 nella Sala convegni Hotel Fuori le Mura in via Maestri del Lavoro 5. Ultimo appuntamento, l’incontro pubblico sull’Autonomia differenziata che si svolgerà a Foggia, alle ore 19.30 a Palazzo Dogana (Sala del Tribunale), in piazza XX Settembre 22.