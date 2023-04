Monopoli, ritrovata la ragazza scomparsa in mattinata

È stata ritrovata Antonella, la ragazza scomparsa a Monopoli intorno alle 7.30 di questa mattina. Immediata l’allerta sui social diventata subito virale anche nelle chat dei genitori che, preoccupati, avevano condiviso il post nella speranza che la ragazza potesse essere avvistata nel minor tempo possibile.

A dare la buona notizia, la stessa persona che aveva lanciato l’allarme sottolineando che quest’ultimo è rientrato. Antonella, attualmente, secondo quanto dichiarato, si trova a casa e sta bene. Ancora ignote le ragioni che l’hanno portata ad allontanarsi per così tante ore da casa, recandosi in particolare a Bari e procurando un grande spavento non solo ai suoi cari, ma anche a tutta la comunità.

Antonella era scomparsa questa mattina la giovane. L’annuncio, al quale è seguito un appello, è diventato virale sui social con l’obiettivo di ritrovarla. “Ieri sera era un po’ giù di morale per questioni adolescenziali, nella speranza che si sia allontanata con amici, mettiamoci alla ricerca tutti” – si legge in un post sui social pubblicato da Ignazio Salicati al quale è allegata una locandina con la foto della ragazza.