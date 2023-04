Tragedia a Bitonto, gravi le condizioni dei due feriti

Sono serie le condizioni dei fidanzati rimasti feriti nell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla provinciale 231 tra Bitonto e Modugno, nel Barese, e in cui sono morti quattro giovani. I feriti sono una 19enne e un 20enne. Quest’ultimo è ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari. Nell’impatto tra l’auto che guidava e la Opel Corsa su cui viaggiavano le quattro vittime, ha riportato un trauma complesso e fratture multiple. La prognosi è riservata come per la fidanzata. La 19enne si trova nell’ospedale “Di Venere” di Bari: è stata sottoposta a intervento chirurgico nella notte per le fratture riportate ad una gamba e ad un braccio ed è ora in rianimazione.