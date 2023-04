Bandiera a mezz’asta e attività sospese, Bitonto piange i suoi figli

Si svolgeranno domani (venerdì 28 aprile) alle ore 16 nella Basilica dei Santi Medici a Bitonto i funerali dei quattro giovani morti nell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata del 25 aprile sulla SP 231 nel tratto Bitonto-Modugno. Per l’occasione il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, ha proclamato il lutto cittadino, esprimendo così il grande dolore per il tragico evento che ha scosso e commosso profondamente tutta la comunità. In segno di vicinanza alle famiglie così duramente colpite, domani alle ore 12 in tutti gli uffici pubblici e nelle scuole di Bitonto sarà osservato un momento di silenzio e di raccoglimento.

Decisa anche la sospensione di tutte le attività culturali e ricreative programmate (sarà, tra gli altri, rinviato a nuova data lo spettacolo Flowing di ResExtensa in programma al teatro Traetta), mentre saranno esposte a mezz’asta le bandiere su tutti gli edifici pubblici. Durante la cerimonia religiosa sarà esposto il Gonfalone della città listato a lutto. Cittadini, organizzazioni produttive e sindacali, associazioni e scuole di ogni ordine e grado sono invitati a esprimere, nelle forme che riterranno più consone e opportune, la partecipazione al dolore che ha colpito le famiglie Fallacara, Natale, Ricci e Viesti.