Bari, corteo di San Nicola dedicato alla ‘speranza’: ecco le novità

È stata presentata questa mattina, a Palazzo di Città, l’edizione 2023 del Corteo Storico di San Nicola, realizzato dall’Ati composta dal Gruppo Ideazione srl e Cube Comunicazione srl, per un importo complessivo a base di gara pari a 81.147,54 euro (€ 99.000 IVA inclusa).

A illustrare l’evento il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’assessora alle Culture e Turismo Ines Pierucci, il direttore artistico del Corteo Storico Nicola Valenzano, la regista e coreografa Elisa Barucchieri, che curerà i due spettacoli di danza aerea (cfr. scheda in allegato), alla presenza di Matteo Siciliani, delegato di padre Giovanni Distante, priore della Basilica di San Nicola, e dei presidenti dei cinque Municipi cittadini.

Il tema scelto per questa edizione è quello della “Speranza”, un sentimento quanto mai necessario e attuale grazie al quale si sentono più vicini fedeli e pellegrini, baresi e viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, cattolici e ortodossi, tutti raccolti nel capoluogo pugliese per onorare il Santo Patrono di Bari e partecipare attivamente alla rievocazione storica della traslazione delle ossa di San Nicola di Myra.

Proprio per questo, il Corteo Storico si ripromette di mantenere una fortissima aderenza alle tradizioni storiche e culturali di questa eccezionale manifestazione, dando risalto ai contenuti sacri e tenendo fede a quanto avvenne nel lontano 1087.

Gli spettatori potranno così rivivere l’atmosfera di quell’epoca, per immergersi nelle atmosfere, nelle luci e nei costumi di un passato che ha ancora tanto da raccontare.

La manifestazione, con la direzione artistica di Nicola Valenzano, prevede un prologo nei cinque Municipi dal 2 al 6 maggio.

L’arrivo delle ossa del Santo è previsto sempre sabato 6 maggio al molo di Sant’Antonio: qui musici, artisti, attori e figuranti accoglieranno la teca per poi muoversi in corteo verso i vicoli e le piazzette attigue alla Basilica di San Nicola dove si lavorerà per ricreare un’atmosfera medioevale grazie alla presenza di giullari, saltimbanchi, mangiafuoco, venditori e artigiani. Il giorno successivo, domenica 7 maggio, le celebrazioni proseguiranno con il trasporto via mare della sacra icona del Santo da Baia San Giorgio fino al Molo San Nicola.

La partenza del Corteo Storico è prevista alle ore 20.30 dal Castello Svevo: il quadro sarà infatti accompagnato lungo i vicoli della città vecchia fino ad arrivare alla “Caravella” collocata davanti al Castello Svevo, da cui partirà la manifestazione storica che raggiungerà la Basilica di San Nicola per consegnare l’icona del Santo al priore della Basilica e al sindaco della città.

Questo il percorso del Corteo Storico: piazza Federico II di Svevia, via San Francesco d’Assisi, corso Vittorio Emanuele II, piazza Libertà, piazza IV Novembre, lungomare Imperatore Augusto, piazza Urbano II (Basilica di San Nicola).

Il Corteo sarà scandito da una serie di quadri che narreranno a fedeli e pellegrini la storia del Santo: I quadro: “Bari città di San Nicola” – “Bari città della Speranza”. Apre il Corteo il Gonfalone della città di Bari, affiancato da due ufficiali della Polizia locale in alta uniforme, seguiti dagli araldi, a cavallo e a piedi, accompagnati dai componenti dell’associazione “Timpanisti Nicolaus Barium”, che cadenzeranno l’incedere del corteo. A seguire, un carro recante l’effigie di San Nicola interamente realizzata con i fiori ad opera dei maestri fioristi pugliesi. Ad accompagnare una folla festante di bambini della cooperativa sociale Lavoriamo insieme.

II quadro: “L’oro del sud: il grano” Un gruppo storico di “Altamura” con contadini festanti, uomini, donne, bambini, apre i festeggiamenti in onore di San Nicola, sfilando con arnesi e manufatti dell’epoca, carretti e grosse pezze di pane, lanciando grano, esultanti per il buon esito del raccolto, simbolo di benessere e prosperità.

III quadro: “La vita del Santo” Tre pale raffiguranti la vita di San Nicola, in una fedele riproduzione del Beato Angelico, risalente all’anno 1400, vengono portate dall’associazione i “Figuranti di San Nicola”, un gruppo di popolani che reca fiori ceri e incenso da offrire al Santo.

IV quadro: “I pellegrini” L’associazione “Insieme Per” di Monte Sant’Angelo vestirà i panni dei devoti pellegrini, in pellegrinaggio di espiazione a Bari, una delle mete più frequentate dell’epoca, per purificare le proprie colpe e chiedere la grazia, intonando canti in onore di San Nicola.

V quadro: “Artisti di strada” L’associazione “Menti Ardenti” animerà il percorso del corteo con un gruppo di giocolieri e mangiafuoco in costumi dell’epoca.

VI quadro: “Il dono della speranza” Danzatori in costume eseguiranno una coreografia di Alessandra Lombardo (scuola di danza “Ballet Centre”) che allude al dono della vita come messaggio di speranza che si propaga dalla terra, dal mare e dal cielo.

VII quadro: “Traslatio Sancti Nicolai” A.D. 1087 • VII. A – Le Famiglie Nobili: figuranti vestiranno i panni delle più antiche famiglie nobili baresi del tempo, i Chiurlia e i Dottula, che sostennero materialmente l’impresa della traslazione, accompagnati dalla loro corte. Seguono i nobili normanni, tra cui spicca la principessa Silkegaita con i loro scudieri. Infine i nobili “decaduti” bizantini del catapanato greco. • VII. B – Le etnie: un gruppo di figuranti delle etnie armene, serbe, slave, ebree, turche, a rappresentare l’internazionalità e l’interreligiosità, che già dall’epoca appartenevano alla città di Bari, grazie ai fiorenti scambi commerciali. Fanno parte del gruppo nobili, mercanti, danzatrici dell’associazione di danze mediorientali “Billy Dance”, artigiani, capitanati dal principe Guirdeliko. • VII. C – Il clero: apre questo gruppo l’Abate Elia, che promosse la “santa impresa” e a cui apparve in sogno San Nicola, a suggerirgli la volontà di riposare per sempre a Bari. Seguono monaci, vescovi, arcivescovi, turiferari e chierici, latini e bizantini, a suggellare la fusione di riti e culture diverse, sottolineando l’ecumenismo di cui San Nicola è il simbolo.

• VII. D – Armigeri: un gruppo di armigeri a piedi sfilerà in rappresentanza delle milizie dell’epoca. • VII. E – La luce della speranza: l’associazione storica “Nundinae” sfilerà anticipando l’arrivo della Caravella con un suggestivo gioco di luci. • VII. F – Marinai: 62 marinai trainano, con funi, la Santa Imbarcazione, sulla cui prua si scorgono i due preti, Lupo e Grimoaldo, il giovane Matteo, che materialmente raccolse le ossa del Santo e i restanti marinai che presero parte all’impresa. • VII. G – Sbandieratori: l’associazione “Militia Sancti Nicolai” formata da timpanisti e sbandieratori chiuderà il quadro storico della traslazione.

Il Corteo storico di San Nicola vedrà la partecipazione straordinaria di alcuni degli attori più amati dal pubblico barese: Tiziana Schiavarelli, Dante Marmone, Nico Salatino, Annamaria Vivacqua, Tiziana Gerbino, Daniele Ciavarella e Francesca Pastanella. Le coreografie saranno a cura di Alessandra Lombardo.

Tra le novità di questa edizione, due elementi contribuiranno in modo originale ad arricchire l’esperienza dei visitatori e dei turisti: in via Argiro sarà presente un “quadro parlante” di San Nicola, una riproduzione dell’icona del santo su schermo che, grazie all’animazione 3D e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, racconterà ai passanti e ai curiosi la storia del Patrono di Bari; inoltre, nel centro cittadino saranno posizionati 10 totem con altrettante illustrazioni che racconteranno il viaggio di San Nicola, la storia delle vicende del Santo, delle origini del culto, della traslazione e delle celebrazioni religiose e civili che culminano nel Corteo Storico.

I main sponsor che hanno contribuito all’edizione 2023 del Corteo Storico sono tre aziende del territorio: Mv Line, Go UP Noleggi e Gruppo ESSE.

L’elenco degli sponsor ufficiali del Corteo Storico include inoltre Molino Casillo, i Buongustai, Qd’A – Quadri d’Autore Primiceri Group, Safira travel agency.

Lo spettacolo di Danza Terra Aria è stato realizzato grazie al supporto di Fondazione Puglia, BCC Banca Bari e Taranto, Acquedotto Pugliese, Nouvelle Esthetique Academy, Maserati – Radicci Automobili e Difast.

● Il prologo nei Municipi Il prologo della rievocazione sarà realizzato anche quest’anno nei cinque Municipi cittadini: in ogni territorio è stato individuato un luogo presso il quale arriverà una delegazione del Corteo composta da sbandieratori, timpanisti, marinai della traslazione e attori. Si tratta di un’anteprima speciale che porterà l’effigie del Santo in processione nei diversi quartieri della città, così da far respirare a tutti i baresi l’atmosfera dell’evento.

Il calendario della rievocazione storica nei Municipi:

● martedì 2 maggio, ore 17.30, parrocchia Santa Rita – Municipio IV

● mercoledì 3 maggio, ore 17.30, chiesa Gesù di Nazareth a Fesca – Municipio III

● giovedì 4 maggio, ore 17.30, giardini della parrocchia San Nicola a Catino – Municipio V

● venerdì 5 maggio, ore 17.30, largo 2 Giugno a Carrassi – Municipio II

● sabato 6 maggio, ore 18, molo Sant’Antonio (arrivo delle ossa del Santo): in programma la pièce teatrale con la partecipazione delle associazioni “Figuranti di San Nicola” e “Marinai della traslazione”, della compagnia d’armi “Stratos”, dell’associazione per le rievocazioni storiche “Historia Bari, dell’associazione “Menti ardenti” e dell’associazione di danze orientali “Billy Dance”.