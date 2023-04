Bari, torna l’acqua dopo lavori ma è “opaca”: la segnalazione

La segnalazione di una cittadina arriva da Palese. Questa mattina i residenti della zona nei pressi dell’aeroporto infatti, a seguito di una probabile rottura di un tubo causata da dei lavori effettuati sulla strada, hanno subito notevoli disservizi. Secondo quanto racconta infatti una donna, “siamo prima rimasti con i rubinetti a secco per qualche tempo, successivamente l’acqua che sgorgava non era sicuramente pulita, ma dal colore opaco”.

L’Acquedotto pugliese, contattato dagli stessi residenti, ha precisato che “dopo una rottura, è normale che l’acqua non sia perfettamente pulita”. E che sarebbero intervenuti nel caso in cui non fosse tornata totalmente limpida nel breve termine.