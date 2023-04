“Giovani al centro della politica barese”, nasce “Siamo Bari”

Presentato, oggi, attraverso un video sui canali social di Alessandro De Bari, giovane cittadino del quartiere Libertà, il gruppo facebook SiAMo Bari. “Un contenitore di giovani che vogliono essere il futuro di questa città nel segno della continuità. Il gruppo ad oggi conta 210 persone iscritte”, si legge in una nota.

Alessandro, noto già alle cronache cittadine per la sua tesi di Laurea proprio sul quartiere Libertà e sul fenomeno dell’astensionismo spiega: ” E’ necessario che i giovani siano al centro della politica barese e dei suoi progetti futuri. In questo gruppo mediante piccole e semplici segnalazioni, da un lato denunceremo le problematiche della nostra città, ma dall’altro condivideremo quanto di buono è stato fatto dall’amministrazione comunale. E’ importante valorizzare e dar voce a tutti quei giovani che hanno deciso di scommettere su questa città. Una città che negli anni è cambiata molto. Parlo per esperienza personale, penso a com’era il quartiere Libertà, nonostante le sue mille sfaccettature e alcuni problemi, però è un rione che grazie alle buone politiche culturali e sociali è rinato!”