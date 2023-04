Bari, festa di San Nicola: sorteggiati i motopescherecci

Saranno l’armatore Giuseppe Susta, con il motopeschereccio Leopardo e i fratelli Lorusso, con il motopeschereccio “La nuova rosa” a portare rispettivamente la statua nel giorno dell’8 maggio e il quadro del Santo, il 7 maggio. Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, all’interno di una Basilica di San Nicola gremita di fedeli, l’attesissimo sorteggio. Entrano nel vivo, dunque, le celebrazioni per la festa di San Nicola. Nel pomeriggio, prima del sorteggio, è stata esposta la statua del Santo e celebrata la messa dal priore, padre Giovanni Distante. Un momento di raccoglimento ricco di emozioni, nel segno della fratellanza e del pensiero rivolto alla pace, al quale ha fatto seguito la processione con la statua del Santo per le vie del centro storico. Mentre alle 21 è atteso lo spettacolo pirotecnico. I momenti più attesi saranno sicuramente quelli del 7, 8 e 9 maggio. In particolare, il 7 maggio sono previste messe dalle 7.30 per l’arrivo dei pellegrini. Alle 18 da baia San Giorgio partirà il peschereccio con il quadro del Santo che raggiungerà il molo di San Nicola per poi sbarcare e arrivare al Castello, da dove partirà il tradizionale corteo che si concluderà alle 22.30 in Basilica.

L’8 maggio inizierà con il lancio delle diane e con le messe a partire dall’alba. La prima processione sarà alle 6 e 45 con la statua del Santo per i vicoli di Bari Vecchia, per poi proseguire in corso Vittorio Emanuele, corso Cavour, molo di San Nicola dove la statua resterà fino alle 10 quando inizierà la messa con l’arcivescovo di Bari Bitonto, mons. Giuseppe Satriano. Seguirà l’imbarco della statua del Santo alle 12 in mare, per poi rientrare alle 20 in processione fino a piazza del Ferrarese. Saranno quindi accese le luminarie. La giornata si concluderà alle 22 con lo spettacolo pirotecnico.

Infine, il 9 maggio con il prelievo della Santa Manna. La giornata inizierà sempre con il lancio delle diane alle 8. Alle 18 si terrà la celebrazione con l’arcivescovo, monsignor Giuseppe Satriano, che si concluderà con il prelievo della Santa Manna. La festa terminerà alle 22 con lo spettacolo pirotecnico. Il 10 maggio la statua sarà poi portata in processione da piazza del Ferrarese fino alla Cattedrale. Per poi rientrare il 14 maggio in Basilica. Il 22 maggio si svolgerà invece la festa della Traslazione secondo il calendario Giuliano con l’accoglienza dei pellegrini ortodossi e le celebrazioni durante tutta la giornata.