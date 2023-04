Bari, morto dopo otto giorni dall’incidente: addio a Fabio

Si chiamava Fabio Buonsante, il 22enne deceduto dopo otto giorni di ricovero in rianimazione al Di Venere di Bari. Il 22 enne era rimasto coinvolto in un incidente avvenuto al San Paolo, a bordo della sua moto. In tanti hanno ricordato il 22 enne sui social. “Era una presenza bella a questo mondo – scrivono i tifosi del gruppo cani sciolti 2017 – la sua anima è volata in cielo ma sarà sempre nei nostri cuori”. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri. (foto facebook)