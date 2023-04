Bari, nuovo maxischermo al San Nicola: ci sono voluti 8 anni

“Dopo circa 8 anni il maxi schermo dello stadio San Nicola è tornato in funzione”. Lo annuncia su Facebook l’assessore allo sport Pietro Petruzzelli. “Stamattina – scrive – lo abbiamo acceso con il sindaco e lo consegniamo alla società del Bari. Il nuovo ledwall è 109 mq, con 119 moduli e garantisce una perfetta visibilità anche in pieno giorno. Da oggi abbiamo un motivo in più per venire allo stadio e tifare la nostra squadra. Dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza – conclude – per il posizionamento del primo petalo”.

(Foto facebook)