Danni ingenti al Cala Maka, doveva aprire questo fine settimana

A pochi giorni dall’apertura il Cala Maka è andato a fuoco. I proprietari del famoso stabilimento balneare stanno facendo la conta dei danni per capire se almeno per il primo maggio possono aprire il ristorante, che non sarebbe stato interessato dalle fiamme. Tanti i commenti sui social. “Vi informo – scrive Antonio Indellicati – che uno spaventoso incendio ha distrutto il Cala Maka, ex White Beach a TC. Non é rimasto molto, nonostante i vari mezzi recatisi sul posto. Mi dispiace soprattutto per le piante, le palme e la vegetazione. Mi viene peraltro riferito da chi sa che l’ impianto audio, di altissimo valore tecnologico e monetario, appena finito di montare, é andato distrutto. Non chiedetemi che idea ho o cosa so, non conta. Conta che Torre Canne é conosciuta sempre di più per la cronaca nera e sempre meno per il mare”.