E’ morto Nicola Magrone, fu sindaco di Modugno

E’ morto all’età di 83 anni, Nicola Magrone, ex sindaco di Modugno. Magistrato dal 1971. Pretore del lavoro a Monza, si è occupato anche di reati ambientali connessi all’insediamento di Milano 2 e al cambio di talune rotte aeree dell’Aeroporto di Milano-Linate in quanto i rumori rendevano difficoltosa la vendita degli appartamenti. Assumerà gli incarichi di Sostituto Procuratore a Bari dove si è occupato di criminalità organizzata e sottoposto a scorta per 15 anni. Presidente della Corte d’assise di Potenza e dal 2003 al 2010 diventò Procuratore Capo della Repubblica a Larino in Molise dove si occupò tra l’altro delle indagini e del dibattimento per la morte di 27 bambini e una maestra nel crollo della scuola di San Giuliano di Puglia, in occasione del terremoto del 2002. Successivamente divenne Procuratore Generale aggiunto onorario presso la Corte di cassazione.