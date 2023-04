Palloncini bianchi e un lungo applauso, Bitonto piange i suoi figli

Un lungo applauso e palloncini volati in cielo hanno accompagnato le quattro bare bianche delle quattro giovanissime vittime di un incidente stradale che si è consumato la notte dello scorso 25 aprile a seguito di uno incidente frontale tra due auto avvenuto sulla strada provinciale 231 tra Modugno e la città dei Medici, nel quale sono rimasti feriti in modo grave due altri giovani. Nella basilica bitontina, gremita di gente, sono state collocate le 4 bare bianche, adornate da fotografie e fiori, per commemorare Lucrezia Natale (16 anni), Tommaso Ricci (23 anni), Floriana Fallacara (20 anni) e Alessandro Viesti (24 anni). I ragazzi viaggiavano tutti su una stessa auto, scontratasi in modo fatale con un’altra vettura. A celebrare la funzione religiosa, alla quale ha preso parte anche il sindaco della città colpita dal lutto, Francesco Paolo Ricci, è stato l’arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Giuseppe Satriano: “È un momento di grande mestizia e sofferenza per tutti, in particolare per le famiglie di questi giovani. Apriamo il cuore al mistero della vita e della morte attraverso l’incontro con Cristo, che è con noi ed è stato con ciascuno di loro quella notte”. Parole commosse anche da parte del sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci: “E’ un momento di grande dolore ma dobbiamo andare avanti. Dobbiamo farlo per amore dei nostri quattro ragazzi”. Intanto la Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.