Turismo a Bari, Decaro: “No al centro storico come Disneyland”

“Gli eventi portano economia. Tutte le persone venute per il villaggio Coldiretti restano qui per tre giorni, mangiano e pernottano. Noi avevamo proposto anche la Fiera ma la Coldiretti voleva quella location”. Così il sindaco Antonio Decaro ieri in Consiglio comunale in risposta ad alcune interrogazioni di consiglieri che chiedevano appunto chiarimenti sui disagi provocati ai residenti per la chiusura prolungata del lungomare.

“Bisognava fare una scelta – ha detto ancora Decaro – se accettare quell’evento o no, un evento che dà visibilità alla città. Nove anni fa ho fatto appello ai ristoranti e ai negozi di restare aperti nei festivi o all’ora di pranzo perché i turisti vagavano senza possibilità di acquistare una bottiglia d’acqua. In questo ultimo fine settimana invece c’era la coda su corso Vittorio Emanuele per andare nei ristoranti. Questo è un pezzo dell’economia della città che prima non c’era, un pezzo di economia che non è arrivato per caso, non è botta di fortuna, è frutto di sacrifici che abbiamo fatto per rendere più visibile la città”.

“Da oggi ci possiamo permettere di scegliere se tenere un evento o meno – continua – nel futuro ragioneremo con Coldiretti per ridurre il villaggio o spostarlo in po’. Oggi dobbiamo fare un discorso anche opposto che ce lo sognavamo anni fa: ad esempio nel centro storico ci sono tanti affitti brevi e ci vuole una regolamentazione altrimenti rischiamo di trasformarlo in Disneyland. Nove anni fa non avrei mai potuto dire una cosa del genere. Sicuramente saremo più attenti ad organizzare i prossimi eventi e a tutelare la natura della nostra città”.