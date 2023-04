Ucciso a coltellate in strada a Bitonto: fermato un uomo

Un uomo di 50 anni, Antonio Monopoli, è stato ucciso a Bitonto (Bari) questa mattina intorno a sei. La vittima è stata ferita mortalmente con alcuni colpi di arma da taglio al busto. E’ accaduto in via Bellini, strada a ridosso del centro storico. Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia di Stato del locale commissariato – coordinati dal pm di Bari, Desirée Digeronimo – che stanno vagliando la posizione di una persona con cui il 50enne avrebbe avuto una violenta discussione. Il presunto aggressore sarebbe stato bloccato mentre provava a fuggire. A supporto dell’attività investigativa ci sono i rilievi della polizia scientifica.

Aggiornamento: Antonio Monopoli sarebbe stato ucciso con tre coltellate. È quanto emerge dai primi rilievi eseguiti dai poliziotti che stanno ascoltando un uomo di 28 anni di nazionalità cubana, considerato il presunto responsabile dell’aggressione.

Secondo quanto ricostruito finora, vittima e aggressore si sarebbero incontrati in una delle stradine del centro storico dove avrebbero discusso con toni accesi. Al culmine del litigio, il 50enne sarebbe stato accoltellato. La vittima si sarebbe trascinata verso il punto di primo soccorso, ma in via Bellini si è accasciata sull’asfalto. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Il 28enne invece è stato trovato nei bagni della stazione della città ed è stato portato in commissariato.

Sono in corso le ricerche dell’arma del delitto.

(foto Facebook)