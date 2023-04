Violenza sessuale nella stazione centrale di Milano, c’è un fermo

È stata picchiata selvaggiamente e violentata in un’ascensore della stazione Centrale di Milano. È l’incubo vissuto da una donna di circa 35 anni all’alba di giovedì 27 aprile. La vittima era arrivata intorno alle 6 per prendere un treno che l’avrebbe portata a Parigi. Per arrivare alla zona dei binari ha preso un’ascensore. L’ha prima colpita e poi costretta a subire un rapporto sessuale. Dalle immagine delle telecamere di sorveglianza gli investigatori della Polizia ferroviaria sono riusciti a risalire all’aggressore. È un cittadino straniero senza fissa dimora. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di fermo del pm di turno Alessia Menegazzo.