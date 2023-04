Apre il Villaggio Coldiretti. Decaro: “Tanta gente conoscerà Bari”

Bandiere colorate, stand con le eccellenze delle campagne italiane e migliaia di bambini in festa, arrivati a Bari da tutta Italia per partecipare alla Festa dell’educazione alimentare organizzata da Coldiretti al Villaggio contadino, allestito sul lungomare Imperatore Augusto del capoluogo pugliese.

Il centro della città si è trasformato in una maxi fattoria nella quale i piccoli ospiti hanno la possibilità di riconoscere i ritmi della natura, la vita del mondo animale e il percorso che porta i cibi dai campi alla tavola. L’appuntamento è stato premiato dalla medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nell’area destinata alla fattoria, gli allevatori di Coldiretti hanno allestito gli spazi per permettere ai piccoli ospiti di mungere le mucche, curare gli animali nella stalla della biodiversità, imparare a cucinare nella tenda dei cuochi contadini, giocare a fare la spesa come i grandi, andare alla scoperta del mondo delle api, fare l’orto sensoriale e montare in sella agli asini della pet therapy.

“È un legame ormai antico quello con la Coldiretti e testimonia che la città e la campagna non sono due entità diverse: il rapporto fra città e campagna è importante, rispetto a tanti temi” come “la produzione locale, il contrasto allo spreco di cibo, alla sana alimentazione, alla tutela della terra e del mare”. Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, visitando il Villaggio contadino di Coldiretti allestito da oggi a Bari.

Parlando della manifestazione nazionale cominciata nel capoluogo pugliese, Decaro ha aggiunto che “affrontiamo tre giorni in cui ci saranno incontri, dibattiti istituzionali, approfondimenti tecnici, scientifici e momenti di intrattenimento con le tante persone che arrivano da più parti e vengono a conoscere la città di Bari”.