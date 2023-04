Bari – Cittadella, Mignani: “Batterli sarebbe un’impresa”

Archiviate le polemiche legate al match contro il Pisa e messi in cascina i 3 punti conquistati sul terreno dell’Arena Garibaldi (ieri il giudice sportivo ha omologato il risultato di 1-2 in favore della Ssc Bari), il Bari torna in campo al ‘San Nicola’ contro il Cittadella. La squadra veneta è attualmente quartultima con 37 punti ed è in piena lotta per conservare un posto nella serie cadetta. Bari – Cittadella, gara valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di serie B si giocherà lunedì 1 maggio alle ore 15.

L’avversario – L’Associazione Sportiva Cittadella, meglio nota come Cittadella, è una società calcistica italiana fondata nel nel 1973 mediante fusione di due club preesistenti, dal 2000 al 2004 recò la denominazione Cittadella Padova. Vanta 16 partecipazioni al campionato di Serie B, categoria in cui ha esordito nella stagione sportiva 2000-2001 e in cui il miglior piazzamento della squadra è stato il quinto posto, raggiunto nella stagione 2019-2020. Nelle stagioni 2018-2019 e 2020-2021 il club è giunto a disputare la finale dei play-off per la promozione in Serie A. La storia del club è strettamente legata a quella della famiglia Gabrielli, gruppo imprenditoriale veneto attivo nel settore siderurgico, che ne detiene la proprietà fin dalla fondazione e ne ha finanziato il progressivo sviluppo, conducendola in poco tempo dal dilettantismo al professionismo.

I precedenti tra Bari e Cittadella sono 18 e il bilancio è favorevole ai galletti: sono infatti 9 le vittorie biancorosse, 6 i pareggi e 3 le affermazioni venete. Al ‘San Nicola’ si sono disputati 8 incontri e i biancorossi hanno avuto la meglio in 6 occasioni, 1 il pareggio, mentre i granata si sono imposti in una sola occasione, il 27 agosto 2016: la partità termino con un successo della squadra allora allenata da Venturato, grazie alle reti di Pascali e Litteri. Per il Bari andò in rete Riccardo Maniero su calcio di rigore. La vittoria più larga dei galletti tra le mura amiche è quella del 20 ottobre 2017, quando gli uomini allenati da Fabio Grosso vinsero per 4-2 grazie ai gol di Improta, Galano e una doppietta di Basha. Questa è stata anche l’ultima gara disputata dalle due formazioni allo stadio ‘San Nicola’.

Doppi ex della sfida: Karim Laribi, Marco Esposito, Riccardo Meggiorini, Alessandro Sgrigna, Massimiliano Busellato, Massimo Ganci, Mattia Montini, Andrea Milani, Antimo Iunco, Robert Maah, Alessio Sestu e Jonathan Rossini.

Ex del match : Ignacio Lores Varela nel Cittadella.

Allenatori che hanno guidato entrambe le compagini: Rolando Maran.

I TECNICI – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Michele Mignani: “Se riusciamo a battere il Cittadella, sarà un’altra impresa. La squadra veneta non muore mai e nelle difficoltà si esalta. Partita ad altissimo livello di difficoltà. Per quanto concerne gli indisponibili, non ci sarà Vicari perchè squalificato e Maiello che sta risolvendo il suo problema fisico. Da valutare le condizioni di Folorunsho che la settimana scorsa ha avuto una piccola ricaduta, anche se è un problema diverso dal precedente. Di Cesare sta bene e non ci saranno problemi.”

“Secondo posto? Se non avessimo vinto a Pisa, il discorso sarebbe stato chiuso. Il Genoa ha nelle sue mani la promozione. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e tenere sempre acceso il lumicino della speranza. Per quanto concerne le polemiche che provengono da Genova, dico che non seguo e non ci faccio caso. Tutti i punti che abbiamo fatto ce li siamo meritati e non abbiamo mai rubato nulla.”

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (4-4-2) : Caprile, Pucino, Di Cesare, Zuzek, Mazzotta, Bellomo, Maita, Benedetti, Morachioli, Cheddira, Esposito. All. Michele Mignani.

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati, Salvi, Perticone, Frare, Felicioli, Vita, Branca, Carriero, Pavan, Antonucci; Ambrosino. All. Edoardo Gorini

Arbitrerà la gara il signor Davide Massa della sezione di Imperia. Gli assistenti saranno Gaetano Massara della sezione di Reggio Calabria e Federico Fontani della sezione di Siena.

Quarto ufficiale sarà Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia, mentre al VAR ci sarà Livio Marinelli (Tivoli), coadiuvato dall’ AVAR Ivano Pezzuto (Lecce).