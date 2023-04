Bari, degrado a San Girolamo: “La politica si dimentica di noi”

Il degrado nel quartiere San Girolamo è troppo. La denuncia sui social è del gruppo Vivere La voce di San Girolamo, Fesca, Marconi. “E’ troppo – tuonano – le manutenzioni ordinarie diventano straordinarie, la sicurezza richiesta a grand voce da anni è pressoché inesistente , per non parlare della viabilità compromessa dalla chiusura del lungomare e dal restringimento di Strada San Girolamo. Scusateci ma non riusciamo più a rallegrarci per la pulizia della sabbia dalla ciclabile o per un faretto messo su un murale , sappiamo benissimo che per ottenere certi interventi ci vogliono segnalazioni su segnalazioni quasi al limite dello stalkeraggio. Ma non è così non deve essere così, siamo cittadini onesti che pagano le tasse, certi interventi devono essere la normalità, la politica non deve ricordarsi di noi – concludono – solo poco prima delle elezioni.