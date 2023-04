Bari, è ancora attaccabile il secondo posto del Genoa?

“Arrivare lassù, secondo me, è molto difficile però dobbiamo giocare ogni partita per cercare di vincere, poi aspetti l’ultima giornata a Genova e vedi a che punto sei: sappiamo che non dipende solo da noi ma anche anche dagli altri. Dobbiamo fare il massimo. Io dico che se all’inizio dell’anno ci avessero detto “siete terzi”, adesso avremmo tutti firmato e controfirmato. Bisogna essere contenti ma desiderosi di fare qualcosa di ancor più incredibile”. A parlare è Simone Vergassola nel post match all’Arena Garibaldi, dove è maturata la decima vittoria esterna del Bari targato Mignani. Consapevolezza, equilibrio, ambizione. L’ex blucerchiato mostra tranquillità e fiducia verso una squadra che sogna l’impossibile.

A pochissime partite dalla fine della regular season è lecito, ma altrettanto difficile, sognare la remuntada. Il secondo posto è ancora attaccabile e nelle gare che restano non rimane che ottenere quanti più punti possibili per puntare tutto sullo scontro diretto al Marassi nell’ultima di campionato. Altrettanto importante sarà mantenere un certo equilibrio per non pregiudicare un preziosissimo terzo posto in chiave playoff, insidiato dal solito, indomito Südtirol, leggermente in flessione nelle ultime giornate.

Insomma, galletti in lotta per qualsiasi scenario: promozione diretta o vittoria playoff. Senza dimenticare un’ipotesi tanto plausibile quanto improbabile: il traguardo del terzo posto con 15 punti di distacco sulla quarta che varrebbe, anche in questo caso, il salto diretto in Serie A. Ma a Bari nessuno ipotizza un margine così ampio, considerando le lunghezze che separano la squadra di Mignani dal tandem Südtirol-Parma. Non resta che affrontare a viso aperto un set di partite tutto sommato abbordabili prima del possibile assalto finale al fortino dei grifoni.

Bookmaker, tipster, analisti e siti di betting sono piuttosto concordi nel considerare le prospettive del Bari in termini probabilistici. La vittoria diretta del campionato è molto più di una chimera: quote a 150. Situazione playoff estremamente plausibile: le quotazioni dei pugliesi si aggirano in media attorno a 2.50-2.75. Subito dietro Parma (4.00 – 4.25), Cagliari (4.25 – 4.50), Südtirol (8.00 – 9.00) e Palermo (9.00 – 10.00). Lanciarsi in un pronostico sull’esito della B è possibile, ma altrettanto lecita è la possibilità di utilizzare i bonus di benvenuto per le scommesse per le prossime gare di campionato, data l’incertezza che regna sovrana in quella posizione di classifica.

Per l’ex Gautieri “Il Bari può arrivare fino in fondo”, ma “occhio al Südtirol: è una squadra tosta che gioca e ha una struttura societaria importante”, come ha dichiarato a Tuttomercatoweb. Punta invece alla scaramanzia Antonio Decaro: “Incrociamo le dita, altrimenti ci prepareremo al meglio per i playoff. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario”, ha detto a Telebari. Eloquente anche Leonardo Benedetti, praticamente in linea con le parole del primo cittadino: “Stiamo vivendo un sogno e possiamo fare qualcosa che ci cambierà la carriera: stiamo facendo qualcosa di incredibile ma possiamo fare qualcosa di straordinario”. La straordinarietà rimbalza fin troppo spesso nelle dichiarazioni dell’ambiente biancorosso, in città e tra i tifosi. Quasi a sottolineare l’inatteso cammino che sta caratterizzando il campionato dei pugliesi.

Nelle ultime giornate servirà un cuore immenso come quello visto all’Arena Garibaldi. Servirà il solito Cheddira, mattatore di B. Ma servirà anche il player opposto alla testa d’ariete marocchina, quell’Elia Caprile che spicca tra i portieri con le statistiche migliori in Serie BKT: terzo sul podio con il 75,41% din termini di parate su tiri subiti nello specchio della porta. Ma ottimo è anche il dato sui clean sheet, per cui l’estremo biancorosso si piazza sul gradino più basso con 13 gare senza subire gol. Tra i tanti che stanno entusiasmando il popolo barese spicca anche Nicola Bellomo, esaltato da La Gazzetta dello Sport, che vede nel trequartista-mezzala un tuttofare duttile e versatile che ha contribuito finora allo straordinario cammino della squadra. Servirà questo, e molto altro alla formazione di Mignani per coronare il sogno. Dalla sua ci sono anche i 18.000 che ogni domenica affollano il San Nicola.