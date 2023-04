Bari, è morto l’avvocato Nino Di Muro: “Persona per bene, ci mancherà”

E’ morto l’avvocato barese Nino Di Muro. Di Muro fu segretario del Consiglio dell’ordine di Bari. Immediati i messaggi di cordoglio: “I dipendenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, costernati nell’apprendere la perdita dell’Avv. Di Muro, ne ricordano la dedizione nello svolgimento del Suo ruolo di Segretario sempre caratterizzato da profondo spirito di servizio e da esemplare garbo e signorilità”.

A ricordarlo su Facebook anche l’ex presidente dell’ordine degli avvocati Giovanni Stefanì: “Un immagine non molto nitida ma che ti ritrae in un momento per me importante il cui ricordo invece è ancora limpido per le forti e indelebili sensazioni che, anche grazie al tuo gesto elegante e affettuoso, porterò sempre nel mio cuore. Tanti i momenti condivisi, professionali, istituzionali, occasioni di grande arricchimento per me e per tutti coloro che hanno goduto del privilegio di conoscerti. Tante le situazioni difficili che, insieme, abbiamo affrontato e superato, potendo contare sulla tua saggia competenza e sulla tua inimitabile eleganza etica. Oggi la comunità forense barese, e non solo, sarà chiamata ad un grande sacrificio nell’intento di colmare la tua assenza. Sono certo però che il ‘notiziario di Nino Di Muro’ continuerà a raggiungerci, magari nottetempo, come di consueto, ma per sempre. Per sempre continueremo a ricordarti, perché l Persone perbene e sobriamente grandi come te lasciano una ricchezza tale da non poter essere dispersa. Grazie di tutto Amico mio.

Buon viaggio Nino caro”.

(Foto Facebook)