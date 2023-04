Bari, ecco il 1° maggio del quartiere Madonnella

In occasione della Giornata internazionale dei lavoratori, il Comitato del quartiere Madonnella supportato dai sindacati Cub, Cobas (lavoratori dello spettacolo autorganizzati) e Usb oltre che da organizzazioni socio-politiche tra cui Fronte di Lotta No Austerity, Postali Resistenti, Donne in Lotta Puglia, Alternativa Comunista, Spazio17, lo Sportello sociosanitario autogestito e il Laboratorio scacchistico barese, ha organizzato per l’1 maggio una giornata ricca di eventi in piazza Carabellese. Il programma prevede tre assemblee pubbliche sul tema del lavoro legate tra loro dalla formula che da il titolo alla giornata: “Alternativo, inconciliabile, conflittuale”.

Nella piazza, che le organizzazioni promotrici definiscono “alternativa a quella dei palloncini della festa, inconciliabile con chi vorrebbe depotenziare la giornata di lotta del Primo maggio e

soprattutto conflittuale verso chi ogni giorno ci toglie un pezzo di vita”, ci saranno anche il teatro delle guarattelle, fatto di burattini a guanto, a cura di Lisa Ben Ci Venni, la presentazione del libro Le radici delle dune, contronarrativa, di Abdelfetah Mohamed e la Piazza degli scacchi con esibizioni e divulgazione del gioco degli scacchi. Un 1 maggio che nasce dalla ritrovata partecipazione popolare nei quartieri e dalla volontà di riconsegnare ai lavoratori, alle lavoratrici e a chi ha bisogno uno strumento importante come quello del sindacato di lotta.

Gli organizzatori invitano alla partecipazione ad una giornata che unisce la festa alla riflessione e alla lotta con un occhio rivolto alle proteste in Francia e fanno sapere che per tutta la giornata il microfono sarà aperto agli interventi del pubblico. In caso di pioggia alcuni appuntamenti potrebbero essere spostati nella limitrofa sede del Comitato di quartiere in via Michelangelo Signorile, 10/a.