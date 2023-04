Bari, si allungano i tempi per la rinascita dell’ex Reef

Tempi sempre più lunghi per la rinascita dell’ex Reef, ristorante sul lungomare di San Giorgio.Il Comune aveva messo a bando la concessione della struttura per massimo 15 anni, procedendo ad una prima aggiudicazione provvisoria nei confronti della Teorema. Ma le verifiche non hanno dato esito positivo e ora il Comune ha avviato ulteriori controlli sul secondo classificato, Alterno di Tommaso Pepe. In caso di esito positivo l’amministrazione procederà con l’affidamento dell’ex ristorante. Salvo ricorsi.

Anche per il Trullo, altro stabilimento chiuso da anni e che è stato rimesso a bando dopo il primo andato deserto, i tempi sono sempre più ristretti: la gara scadrà la prossima settimana e, in caso di presenza di offerte, si procederà con la verifica delle stesse. Ma i tempi non ci sono più per la riapertura per questa estate 2023, dato che per l’ex Trullo sono necessari importanti interventi di messa in sicurezza.