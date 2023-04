Con l’auto contro due passaggi a livello del Barese: disagi ai treni

Disagi ai passeggeri e ritardi anche di oltre un’ora si sono verificati lungo la tratta Bari – Andria di Ferrotranviaria a causa dell’abbattimento di due passaggi a livello: il primo si trova al chilometro 38, non lontano da Ruvo di Puglia, il secondo è stato danneggiato in via Bagnatoio a Corato. In entrambi i casi le aste sarebbero state abbattute con un’automobile , ma sulle modalità e i responsabili sono in corso indagini da parte della polizia che sta acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

I danneggiamenti, che non hanno provocato feriti, hanno provocato lo stop al traffico ferroviario per circa mezz’ora, così come previsto dalla normativa vigente. La società ferroviaria ha messo a disposizione dei viaggiatori bus sostitutivi e ha provveduto al ripristino, al collaudo e alla messa in sicurezza dei passaggi a livello con l’intervento dei propri tecnici garantendo la regolare ripresa delle corse.