“Federicus” e il suo popolo, Altamura celebra la storia- VIDEO

E’ cominciato ieri e proseguirà sino al 1° maggio, Federicus, la storica manifestazione medioevale di Altamura. Ed ecco che per quattro giorni, la cittadina fa un passo indietro nel tempo. Bambini, donne e uomini percorrono le strade del centro storico in abiti tematici. Il tema dell’edizione 2023 si ispira liberamente ai versi di Giorgio di Gallipoli, poeta italo bizantino e archivista della chiesa greca della sua città, acceso sostenitore della politica di Federico II. Nel suo carme “Colloquio della città di Roma con l’imperatore Federico II” l’autore affida alla personificazione di Roma, il compito di tessere le lodi dell’imperatore che qui viene descritto quasi come una vera e propria divinità a cui si inchinano persino la terra, il mare e il cielo. Partendo da questo stralcio dell’opera di Giorgio da Gallipoli si è deciso di dedicare questa edizione di Federicus ad un viaggio tra terra, mare e cielo, un viaggio nel quale questi tre elementi saranno raccontati sia dal punto di vista poetico, filosofico e artistico che dal punto di vista della vita quotidiana di un uomo medievale costantemente in relazione con questi elementi per motivi lavorativi, per credenze religiose, per esigenze di viaggio, per superstizione tramandate dal paganesimo e dai riti profani. Il tema permette quindi di delineare e costruire un vero e proprio universo in cui gli elementi, che costituiscono il mondo come lo conosciamo, entrano in profonda relazione influenzandosi reciprocamente in un sistema in cui è coinvolta anche l’esistenza umana con i suoi ritmi, le sue abitudini e le sue aspirazioni.

IL PROGRAMMA – Sabato 29 aprile Dalle ore 10.30 Centro Storico; Apertura dei mercati e degli allestimenti

Spettacoli e animazioni nei quarti e nei claustri

Ore 11.30 Porta Bari

Cerimonia d’apertura di Porta Bari

Ore 12.30 Palco Centrale

Spettacoli di corte

Ore 13.00 Piazza Duomo

In Festa – Concerto a cura di “I Giullari di Spade”

Ore 13.00 Palco Centrale

Spettacolo di Falconeria

Ore 16.00 Piazza Duomo

In Festa – Concerto a cura di “Compagnia del Coniglio”

Ore 16.00 Palco Centrale

Spettacolo di Falconeria

Ore 17.30 Partenza da Stadio d’Angelo

Corteo dei Fanciulli

Dalle ore 20.30 Palco Centrale

Finale del concorso “Bianca Lancia sei tu” 2023

Spettacoli di corte

Ore 22.30 Piazza Castello

In Festa – Concerto a cura di “Compagnia del Coniglio”

Ore 23.00 Gal Terre di Murgia

Et grande festa sia – Concerto a cura di “Daridel”

Domenica 30 aprile

Dalle ore 10.30 Centro Storico

Apertura dei mercati e degli allestimenti

Spettacoli e animazioni nei quarti e nei claustri

Ore 11.00 Palco Centrale

Palio di San Marco

Sfida tra i quarti della Città di Altamura

Ore 12.30 Palco Centrale

Spettacoli di Corte

Ore 13.00 Piazza Duomo

In Festa – Concerto a cura di “Daridel”

Ore 13.00 Palco Centrale

Spettacolo di Falconeria

Ore 15.30 Palco Centrale

Spettacoli di corte

Ore 16.00 Palco Centrale

Spettacolo di falconeria

Ore 16.00 Centro Storico

L’Imperatore tra la gente

Minicorteo nei quarti della città

Ore 16.30 Piazza Duomo

In Festa – Concerto a cura di “Daridel”

Dalle ore 20.30 Palco Centrale

Spettacoli di corte

Ore 22.00 Piazza Duomo

In Festa – Concerto a cura di “Compagnia del Coniglio”

Ore 22.30 Piazza San Giovanni

In Festa – Concerto a cura di “Daridel”

Ore 23.00 Gal Terre di Murgia

Et grande festa sia

Concerto a cura di “I Giullari di Spade”

Lunedì 1° maggio

Dalle ore 10.30 Centro Storico

Apertura dei mercati e degli allestimenti

Spettacoli e animazioni nei quarti e nei claustri

Ore 11.30

L’Imperatore tra la gente

Minicorteo nei quarti della città

Ore 12.30 Palco Centrale

Spettacoli di Corte

Ore 13.00 Piazza Duomo

In Festa

Concerto a cura di “Compagnia del Coniglio”

Ore 13.00 Palco Centrale

Spettacolo di falconeria

Ore 16.00 Palco Centrale

Spettacolo di Falconeria

Ore 16.00 Piazza Duomo

In Festa

Concerto a cura di “I Giullari di Spade”

Ore 18.00 Partenza da Stadio d’Angelo

Corteo Imperiale “La terra, il mare e la Volta del Cielo”

Narrazione del corteo a Porta Bari

Dalle ore 21.00 Palco Centrale

Spettacoli di corte