Il volo per Bari diventa per Bali: la disavventura dell’influencer

Una disavventura che ha fatto il giro di Tik Tok quella raccontata dall’influencer Marco Togni che vive in Giappone da anni e che doveva raggiungere Trani per presentare il suo libro al “Follow me festival”. Togni racconta sul social: “Un po’ di giorni fa chiamo il concierge della mia carta di credito. Gli dico devo andare a Trani in Puglia, quindi da Tokyo devo andare fino all’aeroporto di Bari. Mi prenota tutto, arrivo qua in aeroporto mi danno i biglietti, guardo: scalo a Giacarta, ma se devo andare in Puglia, lo scalo non può essere a Giacarta!”.

Ed è da questo dettaglio che si è reso conto dell’errore: invece di Bari il suo aereo era diretto a Bali. “Questi giapponesi – racconta ancora Togni – hanno sbagliato la r con l, invece di mandarmi a Bari mi fanno andare a Bali, in Indonesia. Mi sono rifiutato di salire, e adesso vado fare il biglietto. Ci vediamo a Trani, in Puglia”, dove è alla fine arrivato.