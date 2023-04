La pioggia non lascia scampo, ponte del 1° maggio sotto l’acqua

Rispetto agli ultimi aggiornamenti dei giorni scorsi riguardanti il Ponte del 1° maggio 2023 qualcosa è cambiato, in peggio, quindi è opportuno rincarare la dose. A quanto pare la perturbazione Nord Atlantica non colpirà solo ed esclusivamente le Regioni Centro Settentrionali ma tenderà a spingersi anche al Sud e sulle Isole Maggiori. Entrando più nei dettagli, oggi, sabato 29 aprile, sarà una giornata abbastanza soleggiata su tutta l’Italia, piogge sono attese sulla Valle d’Aosta, sul Piemonte, sulla Liguria e sull’Umbria e sulle Isole Maggiori le colonnine di mercurio potrebbero spingersi fino ai 30°. I primi veri segnali del cambiamento della circolazione atmosferica si noteranno a partire dalle prime ore di domenica 30 aprile 2023 ovvero quando la perturbazione Nord Atlantica in questione porterà piogge, a tratti anche insistenti, sulle Regioni Settentrionali, sulle Marche, sull’Abruzzo, sulla parte della Campania e sulla Sicilia.

Durante le ore pomeridiane il maltempo si estenderà praticamente su tutta l’Italia; in serata sono attesi miglioramenti solo sulle Isole Maggiori. Lunedì 1° maggio, durante le ore del mattino, al Nord, la maggior parte delle piogge si concentreranno sul Piemonte e sulla Liguria; pioverà praticamente su tutte le Regioni Centro Meridionali fatta eccezione delle Isole Maggiori. Il pomeriggio il quadro meteorologico inizierà lentamente a migliorare sulle Regioni Settentrionali mentre continuerà a piovere su gran parte del Centro Sud; in serata sono attesi leggeri miglioramenti ovunque. Per quanto riguarda le temperature, queste subiranno un netto calo e tenderanno ad assestarsi su valori medi stagionali e in alcune zona anche al di sotto.

Stando agli ultimi aggiornamenti ECMWF, dopo il Ponte del 1° maggio 2023 sulle Regioni Settentrionali e parte di quelle Centrali inizierà splendere il sole e il maltempo tenderà a persistere al Sud e sulle Isole Maggiori. Una vera e propria svolta meteorologica che interesserà tutto il “Belpaese” è prevista a partire da giovedì 4 maggio 2023 quando l’Anticiclone Subtropicale Africano inizierà di nuovo a fare il suo lavoro. Almeno per il momento non è chiaro quanto durerà questa fase anticiclonica: potrebbe esserci un nuovo black out della primavera che potrebbe accompagnarci fin o alla metà del mese.